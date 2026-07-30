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Гордон признался, что не ожидал оказаться в «Тракторе»

Чемпионат КХЛ сезона 2022/2023 стартует 1 сентября.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: theahl.com

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал, что не рассчитывал когда-либо возглавить российский клуб, но с большим энтузиазмом ждет начала работы в КХЛ.

— Мне не терпится начать работу. Это отличная новая глава в моей карьере. Когда я только начинал свой тренерский путь, то даже не задумывался, в какую точку на карте он приведет. Я рад возможности работать в КХЛ. Это отличная лига, а «Трактор» — успешная команда.

— Каким было время после подписания контракта? Что удалось узнать о команде и хоккеистах?

— Во-первых, отсматривал видео матчей игроков текущего состава. Также работал с генеральным менеджером Алексеем Волковым — мы подбирали игроков, в которых могли быть заинтересованы на рынке свободных агентов.

Когда шел процесс собеседования и подписания контракта, сначала не верилось, что поеду в Россию. Но когда я был назначен на должность главного тренера и понял, что все сложилось, был очень рад — и еще больше не терпелось начать.

Конечно, процесс сильно отличается. Это мой первый опыт работы в России, я пока не знаю многих вещей о жизни здесь. Помощь от клуба с бытовыми вопросами была очень кстати! Очень хочется действовать! — сказал Гордон.