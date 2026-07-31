Американский защитник «Торпедо» сравнил Россию и США

— Да, я разговаривал с несколькими ребятами из КХЛ, хотя никто из них не играл именно за «Торпедо». Все очень тепло отзывались о Нижнем Новгороде, говорили, что это удивительный город с отличной едой. Также мне рассказывали, что новая арена станет прекрасным местом для хоккея, а трибуны всегда заполнены. Очень рад стать частью этого проекта.