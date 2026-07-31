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Американский защитник «Торпедо» сравнил Россию и США

Защитник «Торпедо» Скутер Брики рассказал, что перед переходом в КХЛ слышал о России только положительные отзывы и рад переезду в Нижний Новгород.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

— Вы что-то слышали ранее о «Торпедо»? Возможно, общались с друзьями, спрашивали кого-то о клубе, организации, о лиге в целом?

— Да, я разговаривал с несколькими ребятами из КХЛ, хотя никто из них не играл именно за «Торпедо». Все очень тепло отзывались о Нижнем Новгороде, говорили, что это удивительный город с отличной едой. Также мне рассказывали, что новая арена станет прекрасным местом для хоккея, а трибуны всегда заполнены. Очень рад стать частью этого проекта.

— Никто из знакомых и близких не выражал тревогу из-за вашего решения играть в России? Что вы отвечаете таким людям?

— Честно говоря, никто не говорил мне, что ехать в Россию — плохая идея. Наоборот, от людей, которые играют или раньше выступали здесь, я слышал только хорошие отзывы. Конечно, жизнь в США отличается от жизни в России, но я открыт новому опыту, — приводит слова Брики «Чемпионат».

«Торпедо» объявило о контракте с Брики 4 июля, соглашение с американским защитником рассчитано на один год. В прошлом сезоне Брики играл в ECHL (14 игр, 4+6 очков), а также в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». В составе «Уилкс-Бэрри» у него 23 матча и 5 (0+5) очков с учетом плей-офф.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Торпедо» в этот день на выезде сыграет против московского «Спартака».