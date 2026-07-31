«Трактор» продлил контракт с нападающим Рыковым

Новое двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
21-летний форвард, уроженец Магнитогорска. Он дебютировал в КХЛ за «Трактор» в сезоне-2022/23. За это время хоккеист стал серебряным и бронзовым призером КХЛ.
Минувший сезон стал для Рыкова самым результативным в карьере. В 58 матчах КХЛ он набрал 16 (8+8) очков. За фарм-клуб «Челмет» в ВХЛ нападающий провел 75 встреч, записав на свой счет 56 (23+33) очков.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В этот день «Трактор» на выезде сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина — ярославского «Локомотива».