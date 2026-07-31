Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Трактор» продлил контракт с нападающим Рыковым

Пресс-служба челябинского «Трактор» объявила о продлении контракта с нападающим Александром Рыковым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

21-летний форвард, уроженец Магнитогорска. Он дебютировал в КХЛ за «Трактор» в сезоне-2022/23. За это время хоккеист стал серебряным и бронзовым призером КХЛ.

Минувший сезон стал для Рыкова самым результативным в карьере. В 58 матчах КХЛ он набрал 16 (8+8) очков. За фарм-клуб «Челмет» в ВХЛ нападающий провел 75 встреч, записав на свой счет 56 (23+33) очков.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В этот день «Трактор» на выезде сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина — ярославского «Локомотива».