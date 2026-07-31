Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мамин ушел из «Динамо»

Российский нападающий Максим Мамин покинул московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Контракт с 31-летним форвардом расторгнут по соглашению сторон.
Мамин перешел в «Динамо» в июле 2025 года, подписав контракт сроком на два года. В прошлом сезоне нападающий провел 56 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ, в которых набрал 18 (6+12) очков. В четырех встречах плей-офф результативными действиями хоккеист не отметился.
Мамин является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2025 год. В составе ЦСКА форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019 и 2023 годах.
Также в карьере Мамина был опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. За «Флориду» российский нападающий провел 73 матча в регулярных чемпионатах, набрав 18 (10+8) очков.