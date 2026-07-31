Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мамин ушел из «Динамо»

Мамин перешел в «Динамо» в июле 2025 года, подписав контракт сроком на два года. В прошлом сезоне нападающий провел 56 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ, в которых набрал 18 (6+12) очков. В четырех встречах плей-офф результативными действиями хоккеист не отметился.