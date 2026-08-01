Кузнецов поблагодарил болельщиков после ухода из «Салавата»

«Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов.