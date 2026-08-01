Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кузнецов поблагодарил болельщиков после ухода из «Салавата»

Форвард признался, что чувствовал себя в Уфе своим и поблагодарил клуб за время, проведенное в команде.

Источник: ХК Салават Юлаев

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после официального ухода из «Салавата Юлаева». Заявление хоккеист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов.

Форвард отметил атмосферу в команде, поблагодарил партнеров и подчеркнул, что расставание является частью спортивной жизни.

«Салават Юлаев» ранее официально объявил об уходе Кузнецова. Руководство клуба объяснило решение стремлением сделать команду более быстрой и невозможностью гарантировать опытному хоккеисту постоянное место в составе.