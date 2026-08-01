Кузнецов поблагодарил болельщиков после ухода из «Салавата»

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после официального ухода из «Салавата Юлаева». Заявление хоккеист опубликовал в своем Telegram-канале.
«Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов.
Форвард отметил атмосферу в команде, поблагодарил партнеров и подчеркнул, что расставание является частью спортивной жизни.
«Салават Юлаев» ранее официально объявил об уходе Кузнецова. Руководство клуба объяснило решение стремлением сделать команду более быстрой и невозможностью гарантировать опытному хоккеисту постоянное место в составе.