Капитан «Салавата» отреагировал на уход Евгения Кузнецова

«Салават Юлаев» ранее официально объявил об уходе Кузнецова. Руководство клуба объяснило решение стремлением сделать команду более быстрой и невозможностью гарантировать опытному хоккеисту постоянное место в составе.
— Жека — народный пацан. Если взять его человеческие качества, взять его, наверное, какую-то медийную определенную активность, он офигенный пацан в коллективе, и на площадке в нужные моменты он может включиться. Есть качества, наверное, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться прямо конкретно на том уровне, который есть. Но вообще такой хоккеист, как Женя, всегда вносит положительную лепту.
И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался, — да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Однако, опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, непростая, но думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать. А так, конечно, я всегда за таких позитивных ребят, которые могут передать молодым свой опыт, — сказал Панин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».
В сезоне-2024/25 нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА. В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 15 игр за «Металлург» и набрал 9 (1+8) очков, после чего перешел в «Салават Юлаев».