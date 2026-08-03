Капитан «Салавата» отреагировал на уход Евгения Кузнецова

И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался, — да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Однако, опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, непростая, но думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать. А так, конечно, я всегда за таких позитивных ребят, которые могут передать молодым свой опыт, — сказал Панин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».