«Трактор» сделал официальное предложение Евгению Кузнецову

34-летний нападающий находится без клуба в статусе свободного агента.
— Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов — легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения.
Я общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, и они согласованы с генменеджером Алексеем Волковым и главным тренером команды. Когда мы открывали академию «Красной Машины», то общались лично, и он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор». Насколько мне известно, в том числе с его слов, сейчас из команд, которые каждый год претендуют на серьезные цели, ему сделал предложение только «Трактор», — сказал Савин.
В 2024 году Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона».
До отъезда в НХЛ в 2014 году Кузнецов на протяжении пяти сезонов выступал за «Трактор». В общей сложности он провел за челябинцев 251 матч и набрал 167 (78+89) очков.
«Трактор» откроет новый сезон 5 сентября выездным матчем против действующего чемпиона КХЛ — ярославского «Локомотива».