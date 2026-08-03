«Трактор» сделал официальное предложение Евгению Кузнецову

— Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов — легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения.



Я общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, и они согласованы с генменеджером Алексеем Волковым и главным тренером команды. Когда мы открывали академию «Красной Машины», то общались лично, и он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор». Насколько мне известно, в том числе с его слов, сейчас из команд, которые каждый год претендуют на серьезные цели, ему сделал предложение только «Трактор», — сказал Савин.