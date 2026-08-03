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Николай Заварухин назвал лучшую хоккейную арену России

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о впечатлениях от новой арены клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Также специалист вспомнил поражение в серии плей-офф против «Салавата Юлаева».

— Каково было переезжать со старой арены на новую? Все совершенно иначе, по-другому?

— Считаю, что в Екатеринбурге лучшая хоккейная арена в России, для меня она стала по-настоящему домашней. Для зрителей и хоккеистов это просто потрясающая арена, все очень удобно и комфортно. Красиво как внутри, так и снаружи. Переезжать, безусловно, всегда сложно, ведь нужно привыкать к новому месту. С «Уральцем» мы здорово попрощались, тоже родной дворец спорта, у него своя история.

— Серия прошлого плей-офф с родным для вас «Салаватом Юлаевым» до сих пор вспоминается? Вы разбирали ее досконально?

— Неприятная для нас серия. Играли с моим родным клубом, тут ведь вот еще какой момент… Сразу вспоминается тот гол, который нам забил Максим Кузнецов в концовке третьей встречи серии. Разумеется, я разбирал эту серию, много думал. Интересно, что в конце регулярного чемпионата играли с топовыми командами, подошли к плей-офф, как казалось, в хорошей форме. Я старался держать ребят в тонусе, хотел, чтобы они были лучше готовы, давал игровое время. В каких-то моментах ждал большего от тех хоккеистов, которые должны были вести за собой всех остальных. Где-то мы не попали на пик формы, в каких-то моментах везение оказалось не на нашей стороне. То из-под ног забьют, то в голову бросят из-за ворот, — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

31 мая «Автомобилист» объявил об уходе Заварухина с поста главного тренера команды. Он руководил клубом с мая 2025 года.

По итогам сезона-2025/26 «Автомобилист», набрав 84 очка, занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2−4 в серии.