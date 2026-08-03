Николай Заварухин назвал лучшую хоккейную арену России

— Неприятная для нас серия. Играли с моим родным клубом, тут ведь вот еще какой момент… Сразу вспоминается тот гол, который нам забил Максим Кузнецов в концовке третьей встречи серии. Разумеется, я разбирал эту серию, много думал. Интересно, что в конце регулярного чемпионата играли с топовыми командами, подошли к плей-офф, как казалось, в хорошей форме. Я старался держать ребят в тонусе, хотел, чтобы они были лучше готовы, давал игровое время. В каких-то моментах ждал большего от тех хоккеистов, которые должны были вести за собой всех остальных. Где-то мы не попали на пик формы, в каких-то моментах везение оказалось не на нашей стороне. То из-под ног забьют, то в голову бросят из-за ворот, — приводит слова Заварухина «Чемпионат».