Заварухин покинул тренерский штаб «Автомобилиста»

Вместе с Заварухиным тренерский штаб Алексея Кудашова покинули Олег Ореховский и Вадим Тарасов.
Заварухину 45 лет. Он присоединился к «Автомобилисту» в мае 2025 года, когда клуб возглавлял его брат Николай Заварухин. До этого он работал ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», а также ассистентом и главным тренером челябинского «Трактора».
Ореховский работал в «Автомобилисте» с 2022 года, Тарасов пополнил тренерский штаб клуба в 2023 году.
По итогам сезона-2025/26 «Автомобилист», набрав 84 очка, занял четвертое место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2−4 в серии. В апреле команда объявила об отставке Николая Заварухина с поста главного тренера клуба и о назначении на пост экс-тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.