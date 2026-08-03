Губернатор Ярославской области: «Локо» захватил хоккейный трон

2 августа в Ярославле состоялось мероприятие, посвященное успехам хоккейных клубов региона. «Локомотив» во второй раз подряд завоевал главный трофей КХЛ, а молодежная команда «Локо» в четвертый раз в истории стала обладателем Кубка Харламова.
«Мы действительно захватили хоккейный трон. Это огромная серьезная работа. Я хотел бы сказать слова благодарности команде, тренерскому штабу, руководству клуба и “РЖД” — как нашему вдохновителю на победы, а также огромное спасибо нашим жителям Ярославской области — болельщикам», — приводит слова Евраева «ЯПервый».
В минувшем сезоне ярославский «Локомотив» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4−2. В сезоне-2024/25 команда обыграла в финале челябинский «Трактор» 4−1.