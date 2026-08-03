Губернатор Ярославской области: «Локо» захватил хоккейный трон

«Мы действительно захватили хоккейный трон. Это огромная серьезная работа. Я хотел бы сказать слова благодарности команде, тренерскому штабу, руководству клуба и “РЖД” — как нашему вдохновителю на победы, а также огромное спасибо нашим жителям Ярославской области — болельщикам», — приводит слова Евраева «ЯПервый».