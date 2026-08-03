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Губернатор Ярославской области: «Локо» захватил хоккейный трон

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на церемонии чествования «Локомотива» после победы команды в финале Кубка Гагарина — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

2 августа в Ярославле состоялось мероприятие, посвященное успехам хоккейных клубов региона. «Локомотив» во второй раз подряд завоевал главный трофей КХЛ, а молодежная команда «Локо» в четвертый раз в истории стала обладателем Кубка Харламова.

«Мы действительно захватили хоккейный трон. Это огромная серьезная работа. Я хотел бы сказать слова благодарности команде, тренерскому штабу, руководству клуба и “РЖД” — как нашему вдохновителю на победы, а также огромное спасибо нашим жителям Ярославской области — болельщикам», — приводит слова Евраева «ЯПервый».

В минувшем сезоне ярославский «Локомотив» во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4−2. В сезоне-2024/25 команда обыграла в финале челябинский «Трактор» 4−1.