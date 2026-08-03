Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА

Как сообщил петербургский клуб, соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на пять лет. «Армейцы поздравляют Василия с возвращением в команду и желают плодотворной подготовки к сезону!» — поприветствовала новичка пресс-служба. Финансовые условия сделки предполагают поэтапное увеличение заработка хоккеиста. В предстоящем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей, а в последующие четыре сезона — по 65 миллионов рублей ежегодно.
СКА не мог зарегистрировать контракт Глотова около месяца. По информации СМИ, петербургский клуб договорился с «Трактором» об обмене нападающего ещё в начале лета. Сделка была оформлена через фарм-клубы: Глотов расторг контракт с «Трактором», подписал соглашение с «Челметом», был обменян в СКА-ВМФ, там расторг контракт и подписал соглашение со СКА.
Минувший чемпионат Глотов провел в «Тракторе», где в 64 матчах регулярного первенства набрал 38 очков (13 голов и 25 результативных передач). В плей-офф на его счету пять игр и один голевой пас. Отметим, что для Василия это возвращение в питерский клуб — ранее он уже выступал за СКА. Всего в КХЛ он провел 387 матчей, заработав 206 очков (92 шайбы + 114 ассистов).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.