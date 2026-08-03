Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА

Минувший чемпионат Глотов провел в «Тракторе», где в 64 матчах регулярного первенства набрал 38 очков (13 голов и 25 результативных передач). В плей-офф на его счету пять игр и один голевой пас. Отметим, что для Василия это возвращение в питерский клуб — ранее он уже выступал за СКА. Всего в КХЛ он провел 387 матчей, заработав 206 очков (92 шайбы + 114 ассистов).