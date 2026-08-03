Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мамин вернулся в ЦСКА

Пресс-служба армейского клуба сообщила, что с 31-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение, которое будет действовать до завершения сезона-2026/27.
Мамин является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду в сезоне-2014/15 и провел в её составе 547 матчей, что является третьим результатом в истории клуба. В КХЛ в форме армейцев нападающий набрал 245 очков (111 голов и 134 передачи) при показателе полезности «+87».
Вместе с ЦСКА Мамин дважды выиграл Кубок Гагарина, четырежды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок Континента. В финале плей-офф 2019 года он забросил победную шайбу в овертайме третьего матча серии против омского «Авангарда» (3:2), которая принесла клубу первый в истории Кубок Гагарина. Армейцы выиграли ту серию со счетом 4:0, впервые в КХЛ завершив финал без поражений. Также ЦСКА стал первым клубом лиги, выигравшим в одном сезоне и регулярный чемпионат, и Кубок Гагарина.
Сезон-2025/26 Мамин провел в московском «Динамо». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 очков (6 голов и 12 передач). В четырех играх плей-офф результативными действиями не отметился.