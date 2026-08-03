Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мамин вернулся в ЦСКА

Вместе с ЦСКА Мамин дважды выиграл Кубок Гагарина, четырежды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок Континента. В финале плей-офф 2019 года он забросил победную шайбу в овертайме третьего матча серии против омского «Авангарда» (3:2), которая принесла клубу первый в истории Кубок Гагарина. Армейцы выиграли ту серию со счетом 4:0, впервые в КХЛ завершив финал без поражений. Также ЦСКА стал первым клубом лиги, выигравшим в одном сезоне и регулярный чемпионат, и Кубок Гагарина.