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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Каролина» сыграет два матча в легендарной форме «Хартфорд Уэйлерс»

«Каролина Харрикейнс» объявила, что проведет два матча в ретро-форме. Хоккеисты из Роли сыграют в джерси «Хартфорд Уэйлерс», правопреемником которого является их клуб.

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Обе игры в легендарной форме «Каролина» проведет против главного соперника «Хартфорда» — «Бостон Брюинс». Первый матч пройдет накануне Рождества 23 декабря, второй — 5 марта.

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В видеоролике «Харрикейнс» использовали классическую композицию «Хартфорда», игравшую, когда команда забивала гол. Она называется Brass Bonanza.

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«Хартфорд» переехал в Северную Каролину в 1997 году из-за низкой посещаемости команды в Коннектикуте и из-за проблем с постройкой новой арены. «Уэйлерс» ни разу не проходили дальше второго раунда в розыгрыше Кубка Стэнли, но во второй половине 80-х команда 7 раз подряд выходила в плей-офф.

«Каролина» выиграла Кубок Стэнли в 2006-м, но в последние 9 сезонов команда не выходила в плей-офф. В этом году «Харрикейнс» за 420 млн долларов приобрел американский бизнесмен из Техаса Томас Дандон, который объявил о резкой смене курса.

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Алексей Иванов

Каролина Харрикейнз
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