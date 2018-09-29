«Каролина» сыграет два матча в легендарной форме «Хартфорд Уэйлерс»
«Каролина Харрикейнс» объявила, что проведет два матча в
«Каролина Харрикейнс» объявила, что проведет два матча в
Обе игры в легендарной форме «Каролина» проведет против главного соперника «Хартфорда» — «Бостон Брюинс». Первый матч пройдет накануне Рождества 23 декабря, второй — 5 марта.
В видеоролике «Харрикейнс» использовали классическую композицию «Хартфорда», игравшую, когда команда забивала гол. Она называется Brass Bonanza.
«Хартфорд» переехал в Северную Каролину в 1997 году
«Каролина» выиграла Кубок Стэнли в 2006-м, но в последние 9 сезонов команда не выходила в
Алексей Иванов