Житель Калгари забил спину татуировками с «Монреалем»
Вот это любовь к команде.
Вот это любовь к команде.
Болельщик «Монреаля», живущий в Калгари, пришел на матч любимой команды в своем городе. На арене он показал свою коллекцию тату в честь «Канадиенс» с изображением легенд клуба.
«Мы видим, как нас любят в Калгари», подписал фото «Монреаль» в инстаграме.
«Монреаль» 24 раза выигрывал Кубок Стэнли и остается одной из самых популярных команд во всей Канаде, несмотря на то, что последнее чемпионство было в 1993 году.
Матч в Калгари завершился победой «Канадиенс» 3:2.
Алексей Иванов