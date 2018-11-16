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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Житель Калгари забил спину татуировками с «Монреалем»

Вот это любовь к команде.

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Источник: Reuters

Болельщик «Монреаля», живущий в Калгари, пришел на матч любимой команды в своем городе. На арене он показал свою коллекцию тату в честь «Канадиенс» с изображением легенд клуба.

«Мы видим, как нас любят в Калгари», подписал фото «Монреаль» в инстаграме.

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«Монреаль» 24 раза выигрывал Кубок Стэнли и остается одной из самых популярных команд во всей Канаде, несмотря на то, что последнее чемпионство было в 1993 году.

Матч в Калгари завершился победой «Канадиенс» 3:2.

Алексей Иванов

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