Житель Калгари забил спину татуировками с «Монреалем»

Болельщик «Монреаля», живущий в Калгари, пришел на матч любимой команды в своем городе. На арене он показал свою коллекцию тату в честь «Канадиенс» с изображением легенд клуба.



«Мы видим, как нас любят в Калгари», подписал фото «Монреаль» в инстаграме.