Болельщица «Вашингтона» пришла на хоккей в платье а-ля Кубок Стэнли

«Вашингтон» провел предпоследний домашний матч в регулярном сезоне. «Кэпиталс» обыграли «Монреаль» и гарантировали себе первое место в Столичном дивизионе.



Одна из болельщиц клуба пришла на важную игру в необычном наряде — платье, стилизованном под Кубок Стэнли. Интересно, что были прорисованы даже такие детали, как имена и фамилии хоккеистов, выигрывавших трофей.