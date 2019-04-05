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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщица «Вашингтона» пришла на хоккей в платье а-ля Кубок Стэнли

Наряд года.

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Источник: AP 2019

«Вашингтон» провел предпоследний домашний матч в регулярном сезоне. «Кэпиталс» обыграли «Монреаль» и гарантировали себе первое место в Столичном дивизионе.

Одна из болельщиц клуба пришла на важную игру в необычном наряде — платье, стилизованном под Кубок Стэнли. Интересно, что были прорисованы даже такие детали, как имена и фамилии хоккеистов, выигрывавших трофей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщица в оригинальном платье пользовалась большой популярностью: с ней охотно фотографировались другие фаны «Вашингтона».

В прошлом сезоне «Кэпиталс» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли. В этом плей-офф команда Александра Овечкина так же считается одним из фаворитов.

Алексей Иванов

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