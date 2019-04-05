Болельщица «Вашингтона» пришла на хоккей в платье а-ля Кубок Стэнли
Наряд года.
Наряд года.
«Вашингтон» провел предпоследний домашний матч в регулярном сезоне. «Кэпиталс» обыграли «Монреаль» и гарантировали себе первое место в Столичном дивизионе.
Одна из болельщиц клуба пришла на важную игру в необычном наряде — платье, стилизованном под Кубок Стэнли. Интересно, что были прорисованы даже такие детали, как имена и фамилии хоккеистов, выигрывавших трофей.
Болельщица в оригинальном платье пользовалась большой популярностью: с ней охотно фотографировались другие фаны «Вашингтона».
В прошлом сезоне «Кэпиталс» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли. В этом
Алексей Иванов