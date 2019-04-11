Болельщики «Нэшвилла» бросили на лед сома (видео)
Местная традиция.
Местная традиция.
Фаны «Предаторс» продолжили традицию бросать сомов на лед в матчах
Интересно, что в этом году организация PETA (Люди за этичное отношение к животным) предложила штрафовать таких болельщиков «Нэшвилла» на 5 000 долларов и выписывать и пожизненную дисквалификацию на посещение матчей.
«Сомы — уникальные индивидуальности, которые способны чувствовать страх и боль, ценить свою жизнь. Они заслуживают уважительного отношения», — говорится в заявлении PETA.
Взамен PETA раздавала антистрессовые игрушки в виде рыбы.
Но на традицию в Нэшвилле бросать сомов на лед это пока не повлияло.
Год назад на время
«Даллас» выиграл первый матч серии и повел 1−0.
Алексей Иванов