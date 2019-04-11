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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Нэшвилла» бросили на лед сома (видео)

Местная традиция.

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Источник: Reuters

Фаны «Предаторс» продолжили традицию бросать сомов на лед в матчах плей-офф. В первом матче серии с «Далласом» как минимум одна рыба побывала на льду Bridgestone Arena.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что в этом году организация PETA (Люди за этичное отношение к животным) предложила штрафовать таких болельщиков «Нэшвилла» на 5 000 долларов и выписывать и пожизненную дисквалификацию на посещение матчей.

«Сомы — уникальные индивидуальности, которые способны чувствовать страх и боль, ценить свою жизнь. Они заслуживают уважительного отношения», — говорится в заявлении PETA.

Взамен PETA раздавала антистрессовые игрушки в виде рыбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но на традицию в Нэшвилле бросать сомов на лед это пока не повлияло.

Год назад на время плей-офф на арене «Предаторс» поставили аквариум с сомами. Однако люди продолжают приходить со своими рыбами. По сообщению местной телекомпании, в Нэшвилле сомы становятся дефицитом во время плей-офф НХЛ.

«Даллас» выиграл первый матч серии и повел 1−0.

Алексей Иванов

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