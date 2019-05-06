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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Даллас» подарил билеты болельщикам, смотревшим матч команды под дождем

Вот она, сила интернета.

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Источник: AP 2019

Перед 6-м матчем серии с «Сент-Луисом» в Техасе искали уникальных болельщиков. Предыдущую игру они смотрели на улице (встреча проходила в Сент-Луисе) в Далласе под проливным дождем.

Сначала весь спортивный интернет облетела фотография одинокого болельщика, пришедшего на просмотр матча к домашней арене «Далласа».

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«Старс» тут же бросили клич в соцсетях и в итоге нашли этого фаната хоккея. Им оказался 68-летний пенсионер Дэйв Фрайант, страстно болеющий за «Даллас». Вместе с женой его пригласили на 6-ю игру серии с «Сент-Луисом».

Позже оказалось, что Дэйв смотрел матч не в одиночестве. Вместе с ним перед экраном мокли болельщики Сэм и Джефф — их клуб тоже позвал на игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» уступил в 6-й игре серии, но показал, как можно заботиться о своих болельщиках.

Алексей Иванов

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