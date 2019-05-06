«Даллас» подарил билеты болельщикам, смотревшим матч команды под дождем

Перед 6-м матчем серии с «Сент-Луисом» в Техасе искали уникальных болельщиков. Предыдущую игру они смотрели на улице (встреча проходила в Сент-Луисе) в Далласе под проливным дождем. Сначала весь спортивный интернет облетела фотография одинокого болельщика, пришедшего на просмотр матча к домашней арене «Далласа».

«Старс» тут же бросили клич в соцсетях и в итоге нашли этого фаната хоккея. Им оказался 68-летний пенсионер Дэйв Фрайант, страстно болеющий за «Даллас». Вместе с женой его пригласили на 6-ю игру серии с «Сент-Луисом».



Позже оказалось, что Дэйв смотрел матч не в одиночестве. Вместе с ним перед экраном мокли болельщики Сэм и Джефф — их клуб тоже позвал на игру.