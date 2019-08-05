Овечкину подарили быка в Китае (фото)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин находится с визитом в Китае. Российский хоккеист стал послом НХЛ в этой стране.



Принимающая сторона сделала Овечкину подарок со смыслом: Александр родился в 1985-м (год Быка), поэтому ему подарили нефритовую фигурку с этим животным.



Подарок Овечкину вручил китайский миллиардер Чжоу Юньцзе, чья компания O.R.G. Packaging сотрудничает с НХЛ.