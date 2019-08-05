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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкину подарили быка в Китае (фото)

Сделан из нефрита.

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин находится с визитом в Китае. Российский хоккеист стал послом НХЛ в этой стране.

Принимающая сторона сделала Овечкину подарок со смыслом: Александр родился в 1985-м (год Быка), поэтому ему подарили нефритовую фигурку с этим животным.

Подарок Овечкину вручил китайский миллиардер Чжоу Юньцзе, чья компания O.R.G. Packaging сотрудничает с НХЛ.

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В Китае Овечкин проведет неделю, за это время он даст уроки мастерства детским командам и встретится с представителями китайского хоккея.

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Алексей Иванов

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