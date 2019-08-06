Овечкин изучает в Китае иероглифы и пробует местный алкоголь (видео)
Александр знакомится с новой культурой.
Александр знакомится с новой культурой.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время пребывания в Китае продолжает знакомиться с местной культурой.
Российский хоккеист встретился с 10-летним Вильямом: мальчик — большой фанат Овечкина и приехал ради встречи с ним из Шанхая.
Вильям научил Александра китайским иероглифам.
Также они вместе сыграли в видеоигры.
Еще в Китае Овечкин попробовал утку
Напомним, в Китае россиянин находится как посол НХЛ, рекламируя хоккей для нового рынка.
Алексей Иванов