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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин изучает в Китае иероглифы и пробует местный алкоголь (видео)

Александр знакомится с новой культурой.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время пребывания в Китае продолжает знакомиться с местной культурой.

Российский хоккеист встретился с 10-летним Вильямом: мальчик — большой фанат Овечкина и приехал ради встречи с ним из Шанхая.

Вильям научил Александра китайским иероглифам.

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Также они вместе сыграли в видеоигры.

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Еще в Китае Овечкин попробовал утку по-пекински и традиционный алкогольный напиток байцзю (похож на водку — прим.).

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Напомним, в Китае россиянин находится как посол НХЛ, рекламируя хоккей для нового рынка.

Алексей Иванов

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