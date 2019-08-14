Малкин прокатился на вейкборде (видео)
Суперзвезда НХЛ отдыхает в Италии.
Суперзвезда НХЛ отдыхает в Италии.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился со своими подписчиками в инстаграме забавным видео. Хоккеист попытался сделать трюк на вейкборде, но упал в воду.
«Почти», — прокомментировал ролик партнер Малкина по сборной России Кирилл Капризов.
Малкин приехал в Италию с женой Анной. Пара отдыхала на Сардинии.
«Плюс 3 кг к весу и масса впечатлений от сказочной Сардинии. Флайборд, водные лыжи, вейкборд… и еще много поводов не вылазить из моря — если только на берег за морепродуктами», — поделилась впечатлениями от отдыха жена Малкина.
Алексей Иванов