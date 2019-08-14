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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин прокатился на вейкборде (видео)

Суперзвезда НХЛ отдыхает в Италии.

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился со своими подписчиками в инстаграме забавным видео. Хоккеист попытался сделать трюк на вейкборде, но упал в воду.

«Почти», — прокомментировал ролик партнер Малкина по сборной России Кирилл Капризов.

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Малкин приехал в Италию с женой Анной. Пара отдыхала на Сардинии.

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«Плюс 3 кг к весу и масса впечатлений от сказочной Сардинии. Флайборд, водные лыжи, вейкборд… и еще много поводов не вылазить из моря — если только на берег за морепродуктами», — поделилась впечатлениями от отдыха жена Малкина.

Алексей Иванов

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