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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Торонто» поцеловали рыбу при посвящении в жители Ньюфаундленда (фото)

Забавная церемония.

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Источник: AP 2019

«Торонто» открыл тренинг-кэмп на Ньюфаундленде: здесь игроки будут готовиться к стартующему в октябре регулярному чемпионату НХЛ.

Перед началом тренировок хоккеисты «Мэйпл Лифс» прошли церемонию посвящения в жители Ньюфаундленда. Для этого им надо было сказать старинную поговорку, съесть кусок колбасы, поцеловать треску и выпить рюмку местного рома Screech.

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Форвард Остон Мэттьюс был очень доволен, что поцеловал рыбу первым. Новичок команды Тайсон Бэрри признался, что допустил ошибку, встав последним в очередь к треске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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