Игроки «Торонто» поцеловали рыбу при посвящении в жители Ньюфаундленда (фото)

«Торонто» открыл тренинг-кэмп на Ньюфаундленде: здесь игроки будут готовиться к стартующему в октябре регулярному чемпионату НХЛ.



Перед началом тренировок хоккеисты «Мэйпл Лифс» прошли церемонию посвящения в жители Ньюфаундленда. Для этого им надо было сказать старинную поговорку, съесть кусок колбасы, поцеловать треску и выпить рюмку местного рома Screech.