Игроки «Торонто» поцеловали рыбу при посвящении в жители Ньюфаундленда (фото)
Забавная церемония.
Забавная церемония.
«Торонто» открыл
Перед началом тренировок хоккеисты «Мэйпл Лифс» прошли церемонию посвящения в жители Ньюфаундленда. Для этого им надо было сказать старинную поговорку, съесть кусок колбасы, поцеловать треску и выпить рюмку местного рома Screech.
Форвард Остон Мэттьюс был очень доволен, что поцеловал рыбу первым. Новичок команды Тайсон Бэрри признался, что допустил ошибку, встав последним в очередь к треске.
Алексей Иванов