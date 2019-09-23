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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин сходил на футбол и встретился с Руни (фото)

Две легенды.

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выбрался на футбольный матч «Ди Си Юнайтед» — «Сиэтл». Вместе со звездным форвардом на стадионе были также одноклубники: Евгений Кузнецов, Дмитрии Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

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«Ди Си Юнайтед» победил 2:0, и после игры Овечкин встретился со знаменитым английским форвардом Уэйном Руни. Англичанин сделал подарок российскому хоккеисту.

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Руни в этом матче сделал голевую передачу. Для англичанина это последний сезон в США, зимой он вернется на родину.

Уэйн также ходил на матч «Кэпиталс» в ноябре 2018-го, для Руни это был первый поход на хоккей. Тогда он впервые вживую встретился с Овечкиным.

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Алексей Иванов

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