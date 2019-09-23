Овечкин сходил на футбол и встретился с Руни (фото)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выбрался на футбольный матч «Ди Си Юнайтед» — «Сиэтл». Вместе со звездным форвардом на стадионе были также одноклубники: Евгений Кузнецов, Дмитрии Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Руни в этом матче сделал голевую передачу. Для англичанина это последний сезон в США, зимой он вернется на родину.



Уэйн также ходил на матч «Кэпиталс» в ноябре 2018-го, для Руни это был первый поход на хоккей. Тогда он впервые вживую встретился с Овечкиным.