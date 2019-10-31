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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин (фото)

Просто и со вкусом.

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия поделились фотографией в соцсетях в нарядах в честь Хэллоуина.

«Тренер против судьи», — подписала фото жена Овечкина в своем инстаграме.

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А еще одному российскому хоккеисту в НХЛ костюм на Хэллоуин не понадобился. Владимиру Тарасенко из «Сент-Луиса» недавно сделали операцию на плече, поэтому его жена Яна сфотографировалась рядом с ним в наряде медсестры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин в этом сезоне забросил 11 шайб в 14 матчах и занимает место в топ-5 снайперов НХЛ.

Тарасенко шел по графику очко за матч — 3+7 в 10 играх, но теперь пропустит 5 месяцев.

Алексей Иванов

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