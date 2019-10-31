Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин (фото)
Просто и со вкусом.
Просто и со вкусом.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия поделились фотографией в соцсетях в нарядах в честь Хэллоуина.
«Тренер против судьи», — подписала фото жена Овечкина в своем инстаграме.
А еще одному российскому хоккеисту в НХЛ костюм на Хэллоуин не понадобился. Владимиру Тарасенко из «Сент-Луиса» недавно сделали операцию на плече, поэтому его жена Яна сфотографировалась рядом с ним в наряде медсестры.
Овечкин в этом сезоне забросил 11 шайб в 14 матчах и занимает место в топ-5 снайперов НХЛ.
Тарасенко шел по графику очко за матч — 3+7 в 10 играх, но теперь пропустит 5 месяцев.
Алексей Иванов