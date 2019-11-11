«Торонто» пригласил на игру мальчика, к которому никто не пришел на день рождения (фото)
Добрая история из Канады.
Добрая история из Канады.
Кэйд Фостер стал самым популярным мальчиком в Канаде на прошлой неделе. О ребенке заговорили после твита его отца в интернете.
«У моего сына Кэйда вчера был день рождения. Но на его 11-летие никто из приглашенных друзей не пришел. Это очень грустно. Пожалуйста, если у вас есть свободная минутка, поздравьте его с днем рождения», — написал Джейсон Фостер.
Эта история быстро стала вирусной в интернете, мальчик получил много поздравлений, а хоккейный клуб «Торонто» пригласил его вместе со всей семьей на свой матч с «Филадельфией», оплатив им перелет из Ньюфаунленда.
Семья Фостеров также встретилась с игроками «Торонто», Кэйд является болельщиком этой команды.
«Мы сразу начали обсуждать эту историю в своем чате и хотели
Алексей Иванов