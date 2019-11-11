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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Торонто» пригласил на игру мальчика, к которому никто не пришел на день рождения (фото)

Добрая история из Канады.

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Источник: AP 2019

Кэйд Фостер стал самым популярным мальчиком в Канаде на прошлой неделе. О ребенке заговорили после твита его отца в интернете.

«У моего сына Кэйда вчера был день рождения. Но на его 11-летие никто из приглашенных друзей не пришел. Это очень грустно. Пожалуйста, если у вас есть свободная минутка, поздравьте его с днем рождения», — написал Джейсон Фостер.

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Эта история быстро стала вирусной в интернете, мальчик получил много поздравлений, а хоккейный клуб «Торонто» пригласил его вместе со всей семьей на свой матч с «Филадельфией», оплатив им перелет из Ньюфаунленда.

Семья Фостеров также встретилась с игроками «Торонто», Кэйд является болельщиком этой команды.

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«Мы сразу начали обсуждать эту историю в своем чате и хотели как-то помочь мальчику. В детстве такие вечеринки на день рождения очень много значат, к тебе обычно приходят друзья, ты угощаешь их пиццей, другими вкусностями, все это обычно очень весело», — рассказал игрок «Торонто» Митч Марнер.

Алексей Иванов

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