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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

У болельщика «Каролины» украли мороженое (видео)

Забавный эпизод.

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Источник: AP 2019

Во время матча «Каролина» — «Оттава» в трансляцию попал смешной эпизод. Один из болельщиков «Кэйнс» отвлекся, и у него из рук взяли мороженое. Незаметно вернуть пропажу не получилось, и парень в свитере «Каролины» отошел в сторону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже болельщика, который лишился мороженого, нашли в твиттере, и «Каролина» пообещала, что купит ему десерт на следующем матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» разгромила «Оттаву» 8:2, взяв реванш за недавнее поражение в столице Канады.

Российский форвард «Кэйнс» Андрей Свечников отдал в этой встрече две результативные передачи. 19-летний хоккеист в этом сезоне идет по графику очко за матч, у него 7 голов и 11 передач в 18 играх.

Алексей Иванов

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