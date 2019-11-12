У болельщика «Каролины» украли мороженое (видео)
Забавный эпизод.
Забавный эпизод.
Во время матча «Каролина» — «Оттава» в трансляцию попал смешной эпизод. Один из болельщиков «Кэйнс» отвлекся, и у него из рук взяли мороженое. Незаметно вернуть пропажу не получилось, и парень в свитере «Каролины» отошел в сторону.
Позже болельщика, который лишился мороженого, нашли в твиттере, и «Каролина» пообещала, что купит ему десерт на следующем матче.
«Каролина» разгромила «Оттаву» 8:2, взяв реванш за недавнее поражение в столице Канады.
Российский форвард «Кэйнс» Андрей Свечников отдал в этой встрече две результативные передачи. 19-летний хоккеист в этом сезоне идет по графику очко за матч, у него 7 голов и 11 передач в 18 играх.
Алексей Иванов