В НХЛ хоккеист плюнул в соперника после драки (видео)
Некрасивое поведение.
Некрасивое поведение.
В матче регулярного чемпионата НХЛ форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй плюнул в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрэнсона. Инцидент произошел в конце второго периода после массовой драки, которая началась с силового приема Брендана Лайпсика против игрока «Дакс» Дерека Гранта.
Хэтэуэй померялся силами с Грантом, а когда за того вступился Гудбрэнсон, плюнул в него. Отметим, что в этот момент арбитры держали хоккеиста «Вашингтона» за руки, а Гудбрэнсон дважды ударил его в лицо.
В итоге судьи удалили Хэтэуэя до конца матча. После игры он признал, что эмоции возобладали над ним в этот момент, и таким поступкам, как плевок, нет места в хоккея.
Этот инцидент не помешал «Вашингтону» обыграть «Анахайм» — 5:2. Команда Александра Овечкина продолжает занимать первое место в турнирной таблице НХЛ.
Алексей Иванов