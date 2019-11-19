В НХЛ хоккеист плюнул в соперника после драки (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй плюнул в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрэнсона. Инцидент произошел в конце второго периода после массовой драки, которая началась с силового приема Брендана Лайпсика против игрока «Дакс» Дерека Гранта.



Хэтэуэй померялся силами с Грантом, а когда за того вступился Гудбрэнсон, плюнул в него. Отметим, что в этот момент арбитры держали хоккеиста «Вашингтона» за руки, а Гудбрэнсон дважды ударил его в лицо.