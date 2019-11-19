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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ хоккеист плюнул в соперника после драки (видео)

Некрасивое поведение.

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Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ форвард «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй плюнул в защитника «Анахайма» Эрика Гудбрэнсона. Инцидент произошел в конце второго периода после массовой драки, которая началась с силового приема Брендана Лайпсика против игрока «Дакс» Дерека Гранта.

Хэтэуэй померялся силами с Грантом, а когда за того вступился Гудбрэнсон, плюнул в него. Отметим, что в этот момент арбитры держали хоккеиста «Вашингтона» за руки, а Гудбрэнсон дважды ударил его в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге судьи удалили Хэтэуэя до конца матча. После игры он признал, что эмоции возобладали над ним в этот момент, и таким поступкам, как плевок, нет места в хоккея.

Этот инцидент не помешал «Вашингтону» обыграть «Анахайм» — 5:2. Команда Александра Овечкина продолжает занимать первое место в турнирной таблице НХЛ.

Алексей Иванов

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