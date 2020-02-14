Малкин выиграет дуэль у Ковальчука: прогноз на матч «Питтсбург» — «Монреаль»
Встреча старых друзей.
Встреча старых друзей.
«Питтсбург» может проводить
В феврале «Питтсбург» уступил лишь «Тампе» — оба раза в упорной борьбе. В остальных матчах «пингвины» брали свое. Особенно хорош сейчас Малкин — Евгений набирает очки в 5 играх подряд.
Положение же «Монреаля» становится все хуже. Отрыв от зоны
Вполне вероятно, что перед дедлайном «Канадиенс» расстанутся с частью игроков, в том числе с Ковальчуком —
Канадская команда мало забивает и много удаляется — по такому сценарию «Монреаль» проиграл два дня назад «Бостону». «Пингвины» тоже хорошо реализуют большинство, так что сенсация тут маловероятна. «Питтсбург» победит с форой -1 за 2,14" в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов