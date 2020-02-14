Малкин выиграет дуэль у Ковальчука: прогноз на матч «Питтсбург» — «Монреаль»

Источник: AFP 2020

«Питтсбург» может проводить мастер-классы на тему кризис-менеджмента. Команда почти весь сезон играет без кого-либо из ключевых хоккеистов, но уверенно входит в группу лидеров на Востоке. Кросби, Малкин Летанг, Генцел, Дюмулин — все пропустили часть сезона, но на результатах команды это не сказалось. Салливан — один из явных кандидатов на приз лучшему тренеру сезона за работу в таких условиях.

В феврале «Питтсбург» уступил лишь «Тампе» — оба раза в упорной борьбе. В остальных матчах «пингвины» брали свое. Особенно хорош сейчас Малкин — Евгений набирает очки в 5 играх подряд.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 21, 15.02.2020, 3:00 Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенс -

Положение же «Монреаля» становится все хуже. Отрыв от зоны плей-офф — все те же 9 очков (если считать по потерянным), а играть осталось чуть больше 20 матчей. Плюс из-за травмы на месяц выбыл главный защитник команды Уэбер.

Вполне вероятно, что перед дедлайном «Канадиенс» расстанутся с частью игроков, в том числе с Ковальчуком — все-таки Илья еще мечтает о Кубке Стэнли, а с «Хабс» он явно не светит в ближайшие годы. Форвардом довольны в «Монреале», на его счету 12 очков в 17 встречах, за такой актив клуб может выручить что-то ценное.

Канадская команда мало забивает и много удаляется — по такому сценарию «Монреаль» проиграл два дня назад «Бостону». «Пингвины» тоже хорошо реализуют большинство, так что сенсация тут маловероятна. «Питтсбург» победит с форой -1 за 2,14" в БК 1Х Ставка.