Актер Райан Рейнольдс не будет покупать клуб НХЛ «Оттава Сенаторз»
Звезда Голливуда отказался от участия в торгах по покупке клуба.
Звезда Голливуда отказался от участия в торгах по покупке клуба.
Актер Райан Рейнольдс вместе с инвесторами из Remington Group отказался от участия в торгах по покупке клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», сообщает ESPN.
Запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, поэтому сторона актера отказалась от дальнейшего участия. Рейнольдс и Remington Group готовы были потратить один миллиард долларов на покупку команды.
За приобретение клуба также борются и другие знаменитости. Американский рэпер Снуп Догг присоединился к заявке предпринимателя Неко Спаркса на покупку «Оттавы». Известно, что певец The Weeknd, совместно с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимел из компании Harlo Capital Group тоже вступили в гонку за «Сенаторз».
В марте после смерти владельца Юджина Мельника его дочери, унаследовавшие клуб, задумались о продаже команды.