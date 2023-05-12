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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Райан Рейнольдс не будет покупать клуб НХЛ «Оттава Сенаторз»

Звезда Голливуда отказался от участия в торгах по покупке клуба.

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Актер Райан Рейнольдс вместе с инвесторами из Remington Group отказался от участия в торгах по покупке клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», сообщает ESPN.

Запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, поэтому сторона актера отказалась от дальнейшего участия. Рейнольдс и Remington Group готовы были потратить один миллиард долларов на покупку команды.

За приобретение клуба также борются и другие знаменитости. Американский рэпер Снуп Догг присоединился к заявке предпринимателя Неко Спаркса на покупку «Оттавы». Известно, что певец The Weeknd, совместно с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимел из компании Harlo Capital Group тоже вступили в гонку за «Сенаторз».

В марте после смерти владельца Юджина Мельника его дочери, унаследовавшие клуб, задумались о продаже команды.

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