Актер Райан Рейнольдс не будет покупать клуб НХЛ «Оттава Сенаторз»

Актер Райан Рейнольдс вместе с инвесторами из Remington Group отказался от участия в торгах по покупке клуба НХЛ «Оттава Сенаторз», сообщает ESPN.

Запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, поэтому сторона актера отказалась от дальнейшего участия. Рейнольдс и Remington Group готовы были потратить один миллиард долларов на покупку команды.

За приобретение клуба также борются и другие знаменитости. Американский рэпер Снуп Догг присоединился к заявке предпринимателя Неко Спаркса на покупку «Оттавы». Известно, что певец The Weeknd, совместно с миллиардерами Джеффри и Майклом Кимел из компании Harlo Capital Group тоже вступили в гонку за «Сенаторз».