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17:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист попал в пятерку лучших игроков драфта НХЛ

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков занял пятое место в обновленном преддрафтовом рейтинге от Sportsnet. Об этом сообщает официальный сайт канадского телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

По версии экспертов канадского телеканала, 18-летнего россиянина на драфте заберет «Монреаль Канадиенс». Стоит отметить, что только Sportsnet ставит россиянина на пятое место — другие рейтинги ставят Мичкова выше. По версии остальных экспертов, талантливого россиянина могут забрать «Коламбус Блю Джекетс» или «Сан-Хосе Шаркс», которые будут выбирать на драфте третьими и четвертыми соответственно.

Кроме того, эксперты Sportsnet считают, что еще два российских хоккеиста будут выбраны в первом раунде драфта. На 21-й позиции находится нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Бут, а двумя строчками ниже — защитник омского «Авангарда» Михаил Гуляев.

Матвей Мичков считается самым талантливым российским хоккеистом со времен Александра Овечкина и уже успел побить три его рекорда — по числу голов в Открытом чемпионате Москвы, стал самым молодым игроком и автором гола в истории сборной России. Большую часть минувшего сезона Мичков на правах аренды выступал в «Сочи», за который провел 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

Долгое время Мичков считался претендентом на первый выбор на драфте, но пропуск двух молодежных чемпионатов мира из-за отстранения сборной России и подписание долгосрочного контракта со СКА существенно пошатнули его позиции. В НХЛ ожидают, что российский хоккеист приедет в Северную Америку не раньше чем в 2026 году, пока не истечет его контракт со СКА, из-за чего его ценность на драфте стала сильно меньше.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге проспектов, выступающих не в Северной Америке игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Выше его оказался лишь шведский нападающий Лео Карлссон.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Право первого выбора досталось клубу «Чикаго Блэкхоукс», а безоговорочным фаворитом драфта является канадский нападающий Коннор Бедард.

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