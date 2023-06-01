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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин хочет запатентовать свою фразу про «русскую машину»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks». Об этом сообщает портал Adinex.

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Источник: AP 2022

В переводе на русский язык эта фраза обозначает «Я в порядке. Русская машина не ломается». Впервые Овечкин произнес в 2006 году во время своего второго сезона в НХЛ. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтон» Шона Моррисонна. На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разлетелась по СМИ.

В заявке Овечкина указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Сообщается, что фраза Овечкина имеет определенную популярность в США — она стала интернет-мемом и с ней были выпущены футболки. Если Роспатент одобрит заявку россиянина, то использовать это выражения без его согласия будет запрещено и он сможет получать прибыль от ее использования.

Ранее Овечкин зарегистрировал торговую марку The Gr8 Chase (англ. — «великая погоня»). Она является официальным названием стремления Овечкина побить рекорд великого Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ (894).

В этом сезоне 37-летний Овечкин увеличил свой голевой счет на 42 шайбы — до 822 голов. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось нанести 72 точных броска.

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