Овечкин хочет запатентовать свою фразу про «русскую машину»

В переводе на русский язык эта фраза обозначает «Я в порядке. Русская машина не ломается». Впервые Овечкин произнес в 2006 году во время своего второго сезона в НХЛ. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтон» Шона Моррисонна. На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разлетелась по СМИ.

В заявке Овечкина указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Сообщается, что фраза Овечкина имеет определенную популярность в США — она стала интернет-мемом и с ней были выпущены футболки. Если Роспатент одобрит заявку россиянина, то использовать это выражения без его согласия будет запрещено и он сможет получать прибыль от ее использования.

Ранее Овечкин зарегистрировал торговую марку The Gr8 Chase (англ. — «великая погоня»). Она является официальным названием стремления Овечкина побить рекорд великого Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ (894).