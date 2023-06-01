Овечкин хочет запатентовать свою фразу про «русскую машину»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks». Об этом сообщает портал Adinex.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks». Об этом сообщает портал Adinex.
В переводе на русский язык эта фраза обозначает «Я в порядке. Русская машина не ломается». Впервые Овечкин произнес в 2006 году во время своего второго сезона в НХЛ. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтон» Шона Моррисонна. На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разлетелась по СМИ.
В заявке Овечкина указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.
Сообщается, что фраза Овечкина имеет определенную популярность в США — она стала интернет-мемом и с ней были выпущены футболки. Если Роспатент одобрит заявку россиянина, то использовать это выражения без его согласия будет запрещено и он сможет получать прибыль от ее использования.
Ранее Овечкин зарегистрировал торговую марку The Gr8 Chase (англ. — «великая погоня»). Она является официальным названием стремления Овечкина побить рекорд великого Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ (894).
В этом сезоне 37-летний Овечкин увеличил свой голевой счет на 42 шайбы — до 822 голов. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось нанести 72 точных броска.