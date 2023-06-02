Стрип-клуб замотивировал хоккеистов «Вегаса» перед финалом Кубка Стэнли

Хоккейная команда «Вегас Голден Найтс» во второй раз в истории вышла в финал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Если она выиграет трофей, то ее игроки получат пожизненное обслуживание в стрип-клубе Лас-Вегаса.