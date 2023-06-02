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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Стрип-клуб замотивировал хоккеистов «Вегаса» перед финалом Кубка Стэнли

Хоккейная команда «Вегас Голден Найтс» во второй раз в истории вышла в финал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Если она выиграет трофей, то ее игроки получат пожизненное обслуживание в стрип-клубе Лас-Вегаса.

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Источник: AP 2022

Владельцы клуба Hustler Club Las Vegas решили мотивировать хоккеистов. В случае успешного выступления они станут обладателями "платиновой VIP-карты, сообщает Fox Vegas.

«Успех “Вегас Голден Найтс” сыграл важную роль в поднятии морального духа нашего общества. Это первая профессиональная спортивная команда Лас-Вегаса, поэтому мы решили ее мотивировать таким способом и выразить свою поддержку, предоставив игрокам безграничное посещение нашего клуба при успехе в финале Кубка Стэнли», — сказала Бриттани Роуз, генеральный директор Hustler Club.

В финальной серии «Вегас» встретится с командой «Флорида Пантерз». Игры пройдут с 4 по 11 июня.

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