Стрип-клуб замотивировал хоккеистов «Вегаса» перед финалом Кубка Стэнли

Владельцы клуба Hustler Club Las Vegas решили мотивировать хоккеистов. В случае успешного выступления они станут обладателями "платиновой VIP-карты, сообщает Fox Vegas.
«Успех “Вегас Голден Найтс” сыграл важную роль в поднятии морального духа нашего общества. Это первая профессиональная спортивная команда Лас-Вегаса, поэтому мы решили ее мотивировать таким способом и выразить свою поддержку, предоставив игрокам безграничное посещение нашего клуба при успехе в финале Кубка Стэнли», — сказала Бриттани Роуз, генеральный директор Hustler Club.
В финальной серии «Вегас» встретится с командой «Флорида Пантерз». Игры пройдут с 4 по 11 июня.