НХЛ запретила россиянам привозить Кубок Стэнли в Россию

Эту информацию подтвердил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. Такое же ограничение было введено в прошлом году для российского нападающего Валерия Ничушкина, который стал чемпионом с «Колорадо Эвеланш» и не смог привезти престижный трофей в Россию.

В этом году Кубок Стэнли разыграют между собой «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», за которые выступают вратарь Сергей Бобровский и нападающий Иван Барбашев соответственно. Для Бобровского этот чемпионский титул может быть первым в карьере, для Барбашева — вторым.