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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ запретила россиянам привозить Кубок Стэнли в Россию

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) приняли решение, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Эту информацию подтвердил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. Такое же ограничение было введено в прошлом году для российского нападающего Валерия Ничушкина, который стал чемпионом с «Колорадо Эвеланш» и не смог привезти престижный трофей в Россию.

В этом году Кубок Стэнли разыграют между собой «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», за которые выступают вратарь Сергей Бобровский и нападающий Иван Барбашев соответственно. Для Бобровского этот чемпионский титул может быть первым в карьере, для Барбашева — вторым.

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