Тренер «Флориды» считает, что нужно лучше блокировать броски, чтобы обыграть «Вегас»

"Если ты собираешься побеждать в финале, ты должен блокировать броски. Мы должны бросаться под броски. Мы работаем над ними. Мы пытались. Мы пластались под броски, но не добирались всего три дюйма.

Те части нашей игры, которые, как мы знаем, можем улучшить, нам нужно будет исправить очень быстро. В этом нет никаких сомнений. У нас будет довольно простой план игры. Я не думаю, что дело в том, чтобы забивать голы в этой серии. Важнее прерывать прорывы соперников. А сегодня мы не были хороши в этом", — приводит слова Мориса The Athletic.