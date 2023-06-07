Генменеджер «Филадельфии» назвал непростым решение об обмене Проворова

6 июня «Филадельфия» объявила о трехстороннем обмене, в результате которого 26-летний россиянин перешел в «Коламбус Блю Джекетс». Взамен «летчики» получили вратаря Кэла Петерсена, защитников Шона Уокера и Хельге Гранса, а также три драфт-пика, включая пик в первом раунде предстоящего драфта (22-й выбор).

«Это было непростое решение. Пришлось отказаться от хороших игроков, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что эта сделка имеет для нас смысл. Пока рано говорить, будем ли мы заключать другие сделки. Иван был воином для нашей команды, отыграл много минут, он жесткий защитник, играет жестко в каждом матче. Я по-прежнему считаю его игроком первой пары защитников команды. Но на драфте надо заплатить цену», — сказал Бриер.