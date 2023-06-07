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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Генменеджер «Филадельфии» назвал непростым решение об обмене Проворова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер назвал непростым решение об обмене российского защитника Ивана Проворова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Филадельфия
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Источник: Reuters

6 июня «Филадельфия» объявила о трехстороннем обмене, в результате которого 26-летний россиянин перешел в «Коламбус Блю Джекетс». Взамен «летчики» получили вратаря Кэла Петерсена, защитников Шона Уокера и Хельге Гранса, а также три драфт-пика, включая пик в первом раунде предстоящего драфта (22-й выбор).

«Это было непростое решение. Пришлось отказаться от хороших игроков, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что эта сделка имеет для нас смысл. Пока рано говорить, будем ли мы заключать другие сделки. Иван был воином для нашей команды, отыграл много минут, он жесткий защитник, играет жестко в каждом матче. Я по-прежнему считаю его игроком первой пары защитников команды. Но на драфте надо заплатить цену», — сказал Бриер.

Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года. Всего за «летчиков» российский хоккеист провел 532 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 217 (65+152) очков.

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 Генменеджер «Филадельфии» назвал непростым решение об обмене Проворова
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