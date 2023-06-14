Бобровский прокомментировал проигрыш в финале Кубка Стэнли

В заключительном матче финальной серии «Флорида» потерпела разгромное поражение со счетом 3:9. 34-летний россиянин отразил 22 из 30 бросков по своим воротам. Бобровский пропустил восемь шайб, установив личный антирекорд в плей-офф. Ранее он никогда не пропускал больше пяти шайб.

«Это все равно большой шаг для нас. Не только потому, что мы так многому научились за последние пару месяцев, но и потому, что стали очень близкими друг для друга. Я горд за моих ребят, они сражались до самого конца», — сказал Бобровский после матча.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, завоевав последнюю доступную путевку в плей-офф. На пути к финалу «пантеры» сенсационно обыграли лучшую команду регулярного чемпионата «Бостон Брюинз» (4−3), а также прошли «Торонто Мэйпл Лифс» (4−1) и «Каролину Харрикейнз» (4−0).