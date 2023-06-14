Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
93
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский прокомментировал проигрыш в финале Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в финале плей-офф Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» (1−4).

Флорида
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В заключительном матче финальной серии «Флорида» потерпела разгромное поражение со счетом 3:9. 34-летний россиянин отразил 22 из 30 бросков по своим воротам. Бобровский пропустил восемь шайб, установив личный антирекорд в плей-офф. Ранее он никогда не пропускал больше пяти шайб.

«Это все равно большой шаг для нас. Не только потому, что мы так многому научились за последние пару месяцев, но и потому, что стали очень близкими друг для друга. Я горд за моих ребят, они сражались до самого конца», — сказал Бобровский после матча.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, завоевав последнюю доступную путевку в плей-офф. На пути к финалу «пантеры» сенсационно обыграли лучшую команду регулярного чемпионата «Бостон Брюинз» (4−3), а также прошли «Торонто Мэйпл Лифс» (4−1) и «Каролину Харрикейнз» (4−0).

Бобровский провел в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли 18 матчей и одержал 12 побед. Россиянин пропускал 2,78 шайбы в среднем за игру, отражая 91,5% бросков по своим воротам.

Вегас
9:3
2:0, 4:1, 3:2
Флорида
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макгрегор — об ударе маскота «Майами»: Это была пародия
Стала известна сумма рекордных призовых на Уимблдоне
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь