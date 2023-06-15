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17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов оценил политический потенциал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

Фетисов выступал в НХЛ с 1989 по 1998 год за «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». В 2002 году он начал государственную деятельность, став председателем Госкомспорта.

«Саша — многогранный человек. С уважением к нему отношусь. Он глубокий, эмоциональный. Но я не знаю, здесь такой момент… Когда я играл в хоккей, то с трудом представлял, что однажды стану политиком. Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем непростая история. Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры — это уже его решение.

А самое главное — сужу по своему опыту — человек должен выбирать то, что ему будет доставлять удовольствие. Не надо заниматься тем, что в тягость. Ты должен понимать, что можешь принести пользу. Что ты будешь тем, на кого все продолжат смотреть. И при этом надо принимать решения. Это совсем не простая вещь. Но будем надеяться, что Александр Овечкин после хоккейной карьеры, на каком месте он бы ни работал, окажется полезен себе и всем нам», — сказал Фетисов.

Действующий контракт 37-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/26. Россиянину осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить вечный рекорд НХЛ по голам, принадлежащий Уэйну Гретцки (894).

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