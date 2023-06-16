Полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу на финале Кубка Стэнли

Подозреваемый был арестован за четыре часа до начала игры. 33-летний Мэтью Десавио, имевший серьезную историю психических расстройств и арестов, грозился в соцсетях устроить массовую стрельбу на «Ти-Мобайл Арене». Несколько человек после этих сообщений пожаловались в полицию и в тот же день он был задержан.

Согласно полицейскому отчету, в октябре 2022 года задержанный был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с угрозой террористического акта или массового уничтожения. После этого у него диагностировали психологическое заболевание и отправили на принудительное лечение. В 2014 году Десавио был арестован по обвинению в домашнем насилии и преследовании.

В отчете также указано, что задержанный готовился устроить бойню, сравнимую с стрельбой по толпе в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. Тогда 64-летний американец Стивен Пэддок снял номер на 32-м этаже люксового отеля Mandalay Bay Resort и незаметно для персонала протащил туда арсенал из 23 единиц оружия. За 10 минут стрельбы Пэддок убил 60 и ранил 546 человек, после чего застрелился сам. Убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года.

Ранее стало известно о стрельбе во время празднования чемпионства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс». По меньшей мере девять человек получили ранения. Подозреваемый был взят под стражу.

Проблема вооруженного насилия является одной из самой острых в США. С начала этого года в стране зафиксировано более 130 случаев стрельбы в общественных местах. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более четырех тысяч человек.