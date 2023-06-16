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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Российский нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо Эвеланш» к началу сезона-2023/2024 после того, как покинул команду во время плей-офф, сообщает The Denver Post с ссылкой на свои источники.

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Источник: AP 2022

Отмечается, что команда ожидает, что Ничушкин вернется к началу сборов в сентябре.

Последнний раз Ничушкин играл за «Колорадо» во втором матче серии плей-офф против команды «Сиэтл Кракен». В день третьей игры в номере россиянина была обнаружена пьяная женщина, врач команды вызвал скорую, чтобы отвезти ее в больницу. После этого инцидента хоккеист не принимал участия в матчах команды. По данным полиции Сиэтла уголовного расследования происшествия не было. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сказал, что лига не будет проводить расследование в отношении хоккеиста.

Валерий Ничушкин выступает за «Колорадо Эвеланш» с 2019 года. В 2022 году нападающий продлил контракт с клубом на 8 лет на общую сумму $ 49 млн.

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