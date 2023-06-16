Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Последнний раз Ничушкин играл за «Колорадо» во втором матче серии плей-офф против команды «Сиэтл Кракен». В день третьей игры в номере россиянина была обнаружена пьяная женщина, врач команды вызвал скорую, чтобы отвезти ее в больницу. После этого инцидента хоккеист не принимал участия в матчах команды. По данным полиции Сиэтла уголовного расследования происшествия не было. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сказал, что лига не будет проводить расследование в отношении хоккеиста.