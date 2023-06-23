Хоккеисты НХЛ больше не будут надевать свитера в поддержку ЛГБТ

В прошлом сезоне участились случаи, когда отдельные игроки или целые команды отказывались надевать майки в поддержку ЛГБТ-сообществ. Первым, кто отказался надевать радужный свитер, стал российсйий защитник «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов. Позже от использования радужных свитеров отказались хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоты Уайлд» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Я предположил, что для клубов было бы уместно не менять свитера во время разминки, потому что это отвлекает от того факта, в честь которого и проводится определенный матч. Сейчас всё внимание сводится к отдельным командам или игрокам, которые отказались надевать свитера, и отвлекает от самой цели акции. В эти специальные вечера мы будем сосредоточены на событии, которому посвящён матч», — сказал Беттмэн.

Комиссионер добавил, что несмотря на отказ от радужных свитеров, другие акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ останутся.