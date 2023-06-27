Овечкин стал одним из худших нападающих НХЛ по оборонительным действиям

«Овечкин в этом сезоне забил 42 гола. Любое обсуждение его года должно начинаться и заканчиваться этим фактом. Для справки: только шесть из этих 42 голов были забиты в пустые ворота, что меньше, чем в предыдущем сезоне, когда Алекс повторил рекорд НХЛ (9), установленный Павлом Буре в 2000 году.



Овечкин выбил эту отметку, заняв десятое место в лиге по количеству голов, несмотря на периодически беспокоившую травму нижней части тела и время, пропущенное из-за смерти отца. Но я бы сказал, что самой большой силой, действовавшей против Алекса в этом году, была его игра на команду. “Кэпс” уступали по броскам и пропускали во время его смен при игре “пять на пять”, только 20 из его голов были забиты в таком формате.



Овечкин зафиксировал наименьший показатель успешных передач под бросок за всю свою карьеру — 31%. Его показатель шайб, заброшенных при игре “пять на пять”, падал в каждом из последних четырёх сезонов, в то время как показатели ожидаемого количества голов у соперника резко росли — с примерно 2,5 гола за матч в предыдущих трёх сезонах к 3,3 гола за матч в последнем чемпионате.



Я думаю, это важнейший момент. Результативность Овечкина немного снизилась, но, вероятно, меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая его возраст. Что действительно идёт не так, так это оборонительная игра. Из 347 форвардов только восемь стали хуже Овечкина по такому показателю, как опасные моменты, созданные соперником при нахождении форварда на льду (Кузнецов был на семь позиций выше Овечкина).



Это показывает две вещи. Во-первых, Овечкин не входит в число игроков с хорошими защитными навыками, что никого не удивляет и чего, возможно, даже разумно ожидать. Во-вторых, Алекс не получает необходимой ему поддержки», — написал Хассетт.