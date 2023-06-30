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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ повторили рекорд по числу задрафтованных российских вратарей

Пять российских вратарей были выбраны на драфте НХЛ-2023, что стало повторением рекорда 2021 года.

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Источник: МХЛ

«Филадельфия» задрафтовала Егора Заврагина (3-й раунд, 87-й номер), «Монреаль» взял Евгения Волохина (5-й раунд, 144-й номер), «Каролина» выбрала Руслана Хажеева (5-й раунд, 158-й номер) и Егора Вельмакина (7-й раунд, 222-й номер), а «Калгари» получили права на Егора Егорова (6-й раунд, 167-й номер).

Примечательно, что Заваргин и Волохнин выступают в России за «Мамонтов Югры» — за молодежную команду «Салавата Юлаева».

Впервые пять российских вратарей были выбраны на драфте НХЛ в 2021 году. Тогда были задрафтованы Кирилл Герасимюк (152-й номер, «Флорида»), Семен Вязовой (163-й номер, «Сиэтл»), Вячеслав Пекса (185-й номер, «Торонто»), Егор Наумов (200-й номер, «Каролина») и Арсений Сергеев (205-й номер, «Калгари»). Ни один из этих вратарей пока не дебютировал в НХЛ.

Последний раз клубы НХЛ не задрафтовали ни одного российского вратаря в 2013 году. За следующие десять лет были задрафтованы 33 российских вратаря, из которых только семь сумели дебютировать в НХЛ.

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