В НХЛ повторили рекорд по числу задрафтованных российских вратарей

«Филадельфия» задрафтовала Егора Заврагина (3-й раунд, 87-й номер), «Монреаль» взял Евгения Волохина (5-й раунд, 144-й номер), «Каролина» выбрала Руслана Хажеева (5-й раунд, 158-й номер) и Егора Вельмакина (7-й раунд, 222-й номер), а «Калгари» получили права на Егора Егорова (6-й раунд, 167-й номер).

Примечательно, что Заваргин и Волохнин выступают в России за «Мамонтов Югры» — за молодежную команду «Салавата Юлаева».

Впервые пять российских вратарей были выбраны на драфте НХЛ в 2021 году. Тогда были задрафтованы Кирилл Герасимюк (152-й номер, «Флорида»), Семен Вязовой (163-й номер, «Сиэтл»), Вячеслав Пекса (185-й номер, «Торонто»), Егор Наумов (200-й номер, «Каролина») и Арсений Сергеев (205-й номер, «Калгари»). Ни один из этих вратарей пока не дебютировал в НХЛ.