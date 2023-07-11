Овечкина включили в число лучших нападающих в истории НХЛ

37-летний россиянин попал в первую тройку нападения, где его партнерами стали легендарные канадские хоккеисты Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Овечкин стал одним из двух действующих игроков, попавших в этот список. Вторым стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Лучшие нападающие НХЛ по версии The Hockey Writers:
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и является вторым лучшим снайпером в истории лиги. На его счету россиняина 822 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось нанести 72 точных броска.