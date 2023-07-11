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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкина включили в число лучших нападающих в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в список лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала The Hockey Writers.

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Источник: Reuters

37-летний россиянин попал в первую тройку нападения, где его партнерами стали легендарные канадские хоккеисты Уэйн Гретцки и Горди Хоу. Овечкин стал одним из двух действующих игроков, попавших в этот список. Вторым стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Лучшие нападающие НХЛ по версии The Hockey Writers:

  • Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу;
  • Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр;
  • Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси;
  • Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и является вторым лучшим снайпером в истории лиги. На его счету россиняина 822 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось нанести 72 точных броска.

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