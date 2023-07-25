Двукратный олимпийский чемпион хоккеист Бержерон завершил карьеру

«Бостон» выбрал Патриса на драфте НХЛ — 2003 под общим 45-м номером, с 2003 года он выступал за команду, в НХЛ провел 1 294 матча, в которых забросил 427 шайб и отдал 613 результативных передач. Вместе с «Брюинз» канадец выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Патрис в решающей игре серии сделал дубль. В составе «Бостона» Бержерон еще дважды играл в финальных сериях Кубка Стэнли.

В составе сборной Канады Бержерон стал победителем Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Олимпиады 2014 года в Сочи. В 2004 году нападающий вместе с канадской сборной стал чемпионом мира. Бержерон является членом «Тройного золотого клуба», в него входят игроки, которые выиграли чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли.