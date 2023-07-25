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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Двукратный олимпийский чемпион хоккеист Бержерон завершил карьеру

Двукратный чемпион Олимпийских игр в составе сборной Канады по хоккею, обладатель Кубка Стэнли 2011 года нападающий Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба «Бостон Брюинз».

Бостон
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Источник: Reuters

«Бостон» выбрал Патриса на драфте НХЛ — 2003 под общим 45-м номером, с 2003 года он выступал за команду, в НХЛ провел 1 294 матча, в которых забросил 427 шайб и отдал 613 результативных передач. Вместе с «Брюинз» канадец выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Патрис в решающей игре серии сделал дубль. В составе «Бостона» Бержерон еще дважды играл в финальных сериях Кубка Стэнли.

В составе сборной Канады Бержерон стал победителем Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Олимпиады 2014 года в Сочи. В 2004 году нападающий вместе с канадской сборной стал чемпионом мира. Бержерон является членом «Тройного золотого клуба», в него входят игроки, которые выиграли чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли.

Бержерон является шестикратным обладателем «Селки трофи» — этот приз вручают лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата. Канадский хоккеист рекордсмен по этому показателю. Бержерон занимает третье место по числу игр, набранных очков и заброшенных шайб в составе «Бостона» за всю историю клуба.

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