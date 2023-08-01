Евгений Кузнецов ответил на критику Уэйна Гретцки
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на критику легендарного Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на критику легендарного Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов.
Канадец заявил, что ненавидит, когда хоккеисты во время исполнения буллитов очень медленно катятся к воротам. Кузнецов является одним из игроков НХЛ, кто исполняет буллиты подобным образом. Гретцки заявил, что для предупреждения таких случаев в НХЛ необходимо ввести правило, по которому на буллит будет даваться не более восьми секунд.
«Слова Гретцки? Ну запретят — и запретят. Пока правила есть, я ж в рамках закона все делаю. Запретят — новое придумаю. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — сказал Кузнецов.
В прошлом сезоне Кузнецов провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Он стал одним из лидеров лиги по числу реализованных буллитов, выиграв пять из шести дуэлей с вратарями.