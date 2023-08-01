Евгений Кузнецов ответил на критику Уэйна Гретцки

Канадец заявил, что ненавидит, когда хоккеисты во время исполнения буллитов очень медленно катятся к воротам. Кузнецов является одним из игроков НХЛ, кто исполняет буллиты подобным образом. Гретцки заявил, что для предупреждения таких случаев в НХЛ необходимо ввести правило, по которому на буллит будет даваться не более восьми секунд.

«Слова Гретцки? Ну запретят — и запретят. Пока правила есть, я ж в рамках закона все делаю. Запретят — новое придумаю. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — сказал Кузнецов.