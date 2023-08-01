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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Кузнецов ответил на критику Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на критику легендарного Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов.

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Источник: AP 2023

Канадец заявил, что ненавидит, когда хоккеисты во время исполнения буллитов очень медленно катятся к воротам. Кузнецов является одним из игроков НХЛ, кто исполняет буллиты подобным образом. Гретцки заявил, что для предупреждения таких случаев в НХЛ необходимо ввести правило, по которому на буллит будет даваться не более восьми секунд.

«Слова Гретцки? Ну запретят — и запретят. Пока правила есть, я ж в рамках закона все делаю. Запретят — новое придумаю. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ», — сказал Кузнецов.

В прошлом сезоне Кузнецов провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (12+43) очков при показателе полезности «-26». Он стал одним из лидеров лиги по числу реализованных буллитов, выиграв пять из шести дуэлей с вратарями.

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