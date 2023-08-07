Малкин вошел в топ-20 лучших действующих центрфорвардов НХЛ

Малкин, который в прошлом сезоне набрал 83 очка, забил 27 шайб и сделал 56 передач в 82 матчах регулярного чемпионата, занимает 18-ю строчку в рейтинге. Также в список попал его партнер по команде, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который расположился на пятом месте.
Лучшим центрфорвардом среди действующих игроков по версии НХЛ стал Коннор Макдэвид из команды «Эдмонтон Ойлерз». Второе место занимает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон, а третье — партнер Макдэвида по команде Леон Драйзайтль.
Евгений Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Питтсбург Пингвинз». На драфте НХЛ 2004 года «Питтсбург» выбрали его в первом раунде под общим 2-м номером.