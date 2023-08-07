Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин вошел в топ-20 лучших действующих центрфорвардов НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин, который выступает за «Питтсбург Пингвинз» вошел в топ-20 лучших центральных нападающих среди действующих игроков НХЛ, список опубликовали на официальном сайте организации.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Малкин, который в прошлом сезоне набрал 83 очка, забил 27 шайб и сделал 56 передач в 82 матчах регулярного чемпионата, занимает 18-ю строчку в рейтинге. Также в список попал его партнер по команде, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который расположился на пятом месте.

Лучшим центрфорвардом среди действующих игроков по версии НХЛ стал Коннор Макдэвид из команды «Эдмонтон Ойлерз». Второе место занимает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон, а третье — партнер Макдэвида по команде Леон Драйзайтль.

Евгений Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Питтсбург Пингвинз». На драфте НХЛ 2004 года «Питтсбург» выбрали его в первом раунде под общим 2-м номером.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ
Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь