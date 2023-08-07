Малкин вошел в топ-20 лучших действующих центрфорвардов НХЛ

Малкин, который в прошлом сезоне набрал 83 очка, забил 27 шайб и сделал 56 передач в 82 матчах регулярного чемпионата, занимает 18-ю строчку в рейтинге. Также в список попал его партнер по команде, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который расположился на пятом месте.