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10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарина оштрафовали за стрельбу в неположенном месте

Об инциденте со стрельбой в Мошенском районе Новгородской области и конфискацией ружья сообщает газета «Новгород».

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Источник: Reuters

По информации источника, на российского нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составили протокол об административном правонарушении. Утверждается, что Панарин сделал несколько выстрелов на территории Мошенского района. Отмечается, что хоккеист признал вину. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей и конфисковал охотничье ружье.

31-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. До «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий играл за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В августе 2022-го Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2022/2023.

Панарин вместе со сборной России завоевыал серебряные медали на Чемпионате мира 2015 года, и дважды — бронзовые (2016 и 2017).

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