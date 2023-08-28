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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала традиционный рейтинг лучших голкиперов лиги перед стартом нового сезона.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Рейтинг возглавила тройка российских вратарей: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Восьмое место занял еще один россиянин Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»).

Действующий обладатель награды лучшему вратарю лиги «Везина Трофи», швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») расположился на шестой строчке. Примечательно, что в топ-10 рейтинга лучших вратарей лиги не нашлось место ни одному представителю Канады.

Рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии лиги:

  1. Андрей Василевский (Россия, «Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  2. Игорь Шестеркин (Россия «Нью-Йорк Рейнджерс»);
  3. Илья Сорокин (Россия, «Нью-Йорк Айлендерс»);
  4. Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег Джетс);
  5. Юусе Сарос (Финляндия, “Нэшвилл Предаторз”);
  6. Линус Улльмарк (Швеция, “Бостон Брюинз”);
  7. Джейк Эттингер (США, “Даллас Старз”);
  8. Александр Георгиев (Россия, “Колорадо Эвеланш”);
  9. Филип Густавссон (Швеция, “Миннесота Уайлд”);
  10. Тэтчер Демко (США, “Ванкувер Кэнакс”).

Стартовый матч нового регулярного чемпионата НХЛ пройдет 10 октября.

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