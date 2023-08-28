Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии лиги

Рейтинг возглавила тройка российских вратарей: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Восьмое место занял еще один россиянин Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»).

Действующий обладатель награды лучшему вратарю лиги «Везина Трофи», швед Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») расположился на шестой строчке. Примечательно, что в топ-10 рейтинга лучших вратарей лиги не нашлось место ни одному представителю Канады.