Овечкин назвал самую горячую драку в своей карьере

«Моя самая страшная драка на льду? Вообще я не люблю драться, но, если приходится, могу за себя постоять. В памяти самая горячая драка — со Свечниковым в плей-офф. А так — любая драка запоминающаяся», — сказал Овечкин.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин участвовал в драках четыре раза. Дважды он дрался во время своего второго сезона в Северной Америке в 2006 году, еще один раз он подрался в 2010 году.

Последний раз Овечкин сбрасывал краги в апреле 2019 года в в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» (0:5). Капитан «Вашингтона» подрался с 19-летним на тот момент и проводящим первый сезон в НХЛ Андреем Свечниковым, быстро отправив его в нокаут.