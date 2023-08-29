Овечкин рассказал, когда планирует побить рекорд Уэйна Гретцки

«В какой день я планирую побить рекорд Гретцки? Я думаю, что это произойдёт нескоро. У меня ещё три года контракта, надеюсь, что на третий… Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм, но индивидуальная задача забить 40 голов была выполнена. В этом году понятно, что будут говорить о каждом голе: “Он приближается, он приближается”.



“Давит ли на меня это психологически? Каждый раз, когда я даю интервью, знаю, что этот вопрос будет. Что нового от меня хотят услышать, я не понимаю. Как я могу сказать конкретную дату? Через два года посмотрим”, — сказал Овечкин.