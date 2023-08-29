Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин рассказал, когда планирует побить рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на YouTube-шоу «Вопрос ребром» ответил на вопрос, когда он планирует побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«В какой день я планирую побить рекорд Гретцки? Я думаю, что это произойдёт нескоро. У меня ещё три года контракта, надеюсь, что на третий… Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм, но индивидуальная задача забить 40 голов была выполнена. В этом году понятно, что будут говорить о каждом голе: “Он приближается, он приближается”.

“Давит ли на меня это психологически? Каждый раз, когда я даю интервью, знаю, что этот вопрос будет. Что нового от меня хотят услышать, я не понимаю. Как я могу сказать конкретную дату? Через два года посмотрим”, — сказал Овечкин.

На данный момент на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяет 72 гола. В прошлом сезоне Овечкин провел 73 матча и забросил 42 шайбы. Если у Овечкина не случится серьезного падения результативности, то он сможет побить рекорд Гретцки в ближайшие два-три сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России
Подавшая на развод с футболистом Мария Погребняк вернулась в...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь