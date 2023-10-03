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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Аналитик НХЛ — о Капризове: Этот парень особенный

Аналитик Майк Рапп на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал характеристику российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Миннесота
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Источник: AP 2023

«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня. Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвездами, но набивает статистику суперзвездными числами. Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать. Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в “Миннесоте”, — написал Рапп о российском олимпийском чемпионе.

В опубликованном NHL рейтинге Капризов стал одним из трех россиян (наряду с Шестеркиным и Василевским), вошедших в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ.

26-летний Кирилл Капризов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Также форвард выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА. С 2020 года он играет в НХЛ за «Миннесоту».

В 2018 году Капризов в составе российской сборной выиграл олимпийский хоккейный турнир на Играх в корейском Пхенчхане.

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