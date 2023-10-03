Аналитик НХЛ — о Капризове: Этот парень особенный
Аналитик Майк Рапп на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал характеристику российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.
Аналитик Майк Рапп на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал характеристику российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.
«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня. Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвездами, но набивает статистику суперзвездными числами. Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать. Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в “Миннесоте”, — написал Рапп о российском олимпийском чемпионе.
В опубликованном NHL рейтинге Капризов стал одним из трех россиян (наряду с Шестеркиным и Василевским), вошедших в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ.
26-летний Кирилл Капризов — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Также форвард выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА. С 2020 года он играет в НХЛ за «Миннесоту».
В 2018 году Капризов в составе российской сборной выиграл олимпийский хоккейный турнир на Играх в корейском Пхенчхане.