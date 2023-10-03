Аналитик НХЛ — о Капризове: Этот парень особенный

«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня. Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвездами, но набивает статистику суперзвездными числами. Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать. Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в “Миннесоте”, — написал Рапп о российском олимпийском чемпионе.